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В Подмосковье дети на «ватрушках» вылетели с горки в реку

Валентина Пескова
13:52 10.01.2021
Дети катались на набережной на тюбингах, к счастью, на выручку им пришли находившиеся поблизости взрослые.
© Видео: Нетипичное Щелково, ВКонтакте © Фото: schelk_city, ВКонтакте

В подмосковном Щелково дети оказались в воде, катаясь на тюбингах на детской горке на набережной Серафима Саровского. С разницей в несколько часов на одном и том же месте в неогражденный водоем угодили по очереди двое несовершеннолетних.

После вылета детей в воду их пришлось спасать тут же находившимся рядом очевидцам. В первом случае за ребенком, раздевшись, сразу же нырнул в воду мужчина, а второго спасала сама его мама, пишет паблик «Типичное Щелково» в соцсети ВКонтакте.

Сегодня трагический случай  произошел в Москве, где после катания на «ватрушке» подросток попал в реанимацию. 15-летний мальчик, решивший покататься на тюбинге, привязанном к автомобилю, врезался на скорости 60 км/ч в дерево в 1-м Миргородском переулке. Со множественными травмами ребенка доставили в Морозовскую детскую горбольницу.

Врачи диагностировали у подростка открытую черепно-мозговую травму, тяжелый отек мозга, ушиб сердца, пневмоторакс, множественные переломы, в том числе и кости черепа. По факту случившегося начата проверка в правоохранительных органах.

Ранее сегодня погиб 27-летний мужчина, катавшийся на тюбинге в петербургском парке Дудергофа после того, как врезался в дерево. Еще трое человек, его друзей, получили травмы.

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