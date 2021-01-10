Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Егор Левин
13:38 10.01.2021
Наряду с общим мероприятием планируются отдельные переговоры российского лидера с каждым из участников встречи.
Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 11 января трехсторонние переговоры в Москве.

Наряду с общим мероприятием планируются отдельные переговоры Путина с каждым из участников встречи. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы актуальной новостной повестки.

Одной из тем, которых они коснутся, станет ход урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и обсуждение дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в связи с этим.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», - говорится в соответствующем сообщении Кремля.

Напомним, Путин, Пашинян и Алиев ранее подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, боевые действия по оспариванию национальной принадлежности которого унесли множество жизней местных жителей. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан остались на занятых позициях, после чего ряд районов перешел под контроль Баку, а стороны обменялись пленными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:46 В стране и мире
Аэропорт Краснодара закрыли для приема рейсов из-за непогоды
11:30 В стране и мире
Мировые государства меняют правила въезда из-за коронавируса
10:40 В стране и мире
Стрельба в Иллинойсе: погибли четверо и ранены двое
09:50 В стране и мире
Видео
Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, в котором при пожаре погибли постояльцы
07:56 В стране и мире
Видео
В ВС Индонезии подтвердили данные о предполагаемом месте крушения самолета
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Видео
Американских пассажиров высадили с рейса за разговоры в поддержку Дональда Трампа
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.