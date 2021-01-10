Путин обсудит с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 11 января трехсторонние переговоры в Москве.

Наряду с общим мероприятием планируются отдельные переговоры Путина с каждым из участников встречи. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы актуальной новостной повестки.

Одной из тем, которых они коснутся, станет ход урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и обсуждение дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в связи с этим.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», - говорится в соответствующем сообщении Кремля.

Напомним, Путин, Пашинян и Алиев ранее подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, боевые действия по оспариванию национальной принадлежности которого унесли множество жизней местных жителей. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан остались на занятых позициях, после чего ряд районов перешел под контроль Баку, а стороны обменялись пленными.