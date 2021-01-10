В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными.

В частности, данные о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будут передаваться в Росинформониторинг.

Также контролю подлежат почтовые переводы на сумму более ста тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

«С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции», - сказал старший юрист налоговой практики компании Bryan Cave Leighton Paisner LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

Помимо этого, отменен обязательный контроль переводов за границу на счет или вклад анонимного владельца а также поступление средств.

В то же время, с этого года необходимо предоставлять информацию за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей, пишет ТАСС.