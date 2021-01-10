Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих, проходящая лечение от инфекции коронавируса в клинической больнице № 122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, находится в стабильном состоянии.

«Алиса Бруновна общается с дочерью, занимается старательно специальными упражнениями», - цитирует ТАСС представителя медучреждения.

Народную артистку СССР госпитализировали с диагнозом COVID-19 25 декабря. После этого в БДТ сообщили, что 86-летняя актриса находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. Позднее 8 января медики уточнили, что степень поражения легких у Алисы Фрейндлих уменьшается.

Известно, что в том же медучреждении проходит лечение и дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова.