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Студент из Омска получил травму после интернет-сеанса на березе

Валентина Пескова
12:34 10.01.2021
Молодой человек стал популярным в соцсетях, когда пожаловался, что ему приходится залезать на дерево для хорошей интернет-связи, чтобы учиться на удаленке.
Студент из Омска получил травму после интернет-сеанса на березе
© Фото: Алексей Дудоладов, РИА Новости

Студент из Омска Алексей Дудоладов, который получил популярность в соцсетях после роликов в начале эпидемии COVID-19 в РФ, получил травму после того, как в очередной  раз вышел в Интернет, забравшись на березу.

Ранее блогер из деревни Станкевичи пожаловался губернатору Александру Буркову, что для того, чтобы подключиться к онлайн-парам и продолжить свое обучение в Омском институте водного транспорта на удаленке, ему приходится забираться на восьмиметровую березу, чтобы выйти в Интернет.

«Сегодня впервые я сорвался с одной из веток и вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно», - сообщил Дудоладов в соцсетях, однако затем сразу же удалил публикацию.

Позднее блогер все же подтвердил факт травмы. Как заявил студент РИА Новости, он неудачно спрыгнул с дерева, однако на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

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