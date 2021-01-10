Студент из Омска получил травму после интернет-сеанса на березе

Студент из Омска Алексей Дудоладов, который получил популярность в соцсетях после роликов в начале эпидемии COVID-19 в РФ, получил травму после того, как в очередной раз вышел в Интернет, забравшись на березу.

Ранее блогер из деревни Станкевичи пожаловался губернатору Александру Буркову, что для того, чтобы подключиться к онлайн-парам и продолжить свое обучение в Омском институте водного транспорта на удаленке, ему приходится забираться на восьмиметровую березу, чтобы выйти в Интернет.

«Сегодня впервые я сорвался с одной из веток и вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно», - сообщил Дудоладов в соцсетях, однако затем сразу же удалил публикацию.

Позднее блогер все же подтвердил факт травмы. Как заявил студент РИА Новости, он неудачно спрыгнул с дерева, однако на данный момент его здоровью ничего не угрожает.