Обнаружены черные ящики потерпевшего крушение индонезийского самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Вероятное место аварии обнаружено в Яванском море, где на глубине 23 метров лежат обломки.

По данным авиакомпании, на борту в момент крушения находились 62 человека, среди которых 6 членов экипажа. В самолете находились только граждане Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, пассажирский лайнер пропал с радаров практически сразу после вылета из аэропорта. Позднее министр транспорта Индонезии подтвердил, что самолет потерпел крушение в водах вблизи Джакарты.