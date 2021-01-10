Аэропорт Краснодара закрыли для приема рейсов из-за непогоды

Аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов из-за непогоды до 15:00 10 января.

Задержаны 11 рейсов на вылет и 5 на прилет. На перроне и взлетной полосе в настоящий момент работает 12 единиц специальной техники.

Как отмечается, временное закрытие полосы для расчистки снега - стандартная процедура в условиях снегопада. В терминале аэропорта находятся в данный момент 900 человек. С ними работают представители авиакомпаний.

Кроме того, на фоне похолодания в городе из-за аварии отключили от теплоснабжения более 150 домов, а также 12 социальных объектов.