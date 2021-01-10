Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американских пассажиров высадили с рейса за разговоры в поддержку Дональда Трампа

Валентина Пескова
12:04 10.01.2021
Самолет «вынужденно» прервал рейс и совершил посадку в аэропорту, чтобы высадить с борта просто обсуждавших ситуацию в США граждан страны.
© Видео: CesareSacchetti, Twitter, Mike Yoder, Twitter © Фото: Mike Yoder, Twitter

Несколько граждан США, являвшихся пассажирами рейса авиакомпании Delta Airlines, заставили покинуть борт в связи с тем, что они слишком четко выражали свою позицию и обсуждали происходящие в стране политические события, при этом их симпатии были на стороне президента страны Дональда Трампа.

Экипаж принял решение совершить экстренную посадку и высадить «предателей» в ближайшем аэропорту, поскольку те выражали противоположную точку зрения от сторонников Джозефа Байдена.

«Эти люди не пытались угнать или взорвать самолет. Они просто разговаривали между собою, это была частная беседа. Они выражали поддержку Дональду Трампу. В Америку возвращается глобализм, который превратит мир в диктатуру еще более преступную, чем нацизм и коммунизм,» - написал американский пользователь Twitter, выложив ролик из зоны ожидания аэропорта.

Сообщение о случившемся на борту Delta Airlines быстро разлетелось по соцсети, и глубоко удивленные пользователи сразу начали призывать к бойкоту авиакомпании, которая нарушила законные права граждан США на свободу слова. Ситуация, доведенная до абсурда, искренне поразила пользователей Twitter, которые недоумевают, как такое могло произойти в их стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:30 В стране и мире
Мировые государства меняют правила въезда из-за коронавируса
10:40 В стране и мире
Стрельба в Иллинойсе: погибли четверо и ранены двое
09:50 В стране и мире
Видео
Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, в котором при пожаре погибли постояльцы
07:56 В стране и мире
Видео
В ВС Индонезии подтвердили данные о предполагаемом месте крушения самолета
06:36 В стране и мире
Состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов
Популярное
Популярное
Видео
Twitter навсегда заморозил аккаунт Трампа
Отряд кораблей Балтийского флота РФ зашел в сирийский порт Тартус
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Видео
«Где земля храбрецов, где свободных страна»: к каким последствиям привели беспорядки в Капитолии
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Стало известно, как древним людям удалось превратить диких волков в собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.