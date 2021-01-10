На месте крушения самолета в Индонезии продолжают поднимать его обломки

На месте крушения самолета Boeing 737-500 в Индонезии продолжают поднимать его обломки.

Как сообщают СМИ, уже обнаружены фрагменты фюзеляжа и колес воздушного судна. Также известно, что иностранцев на борту не было. Все пассажиры были индонезийцами.

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал 9 января в Яванское море недалеко от Джакарты. На борту находились 56 пассажиров, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа. В ВС Индонезии подтвердили данные о предполагаемом месте крушения самолета. Отмечается, что воздушное судно за короткое время потеряло более 3048 метров высоты.