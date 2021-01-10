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Карту «Тройка» внедрят по всей России

Алена Миронова
11:40 10.01.2021
В настоящее время ведутся переговоры с более чем 25 регионами.
Карту «Тройка» внедрят по всей России
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Транспортная карта «Тройка», действующая в Москве,  может быть внедрена в ряде регионов России уже в этом году. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Отмечается, что в настоящий момент карта уже работает в Туле, а также тестируется на двух маршрутах в Московской области. Одновременно с этим ведутся переговоры с более чем 25 регионами. Каждый из них самостоятельно примет решение по итогам тестирования московской транспортной системы.

Определенным преимуществом карты «Тройка» является удобство пересадок, за которые не нужно переплачивать. 

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