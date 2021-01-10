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Ученые рассказали, хозяева каких пород собак привлекают внимание противоположного пола

Алена Миронова
14:11 10.01.2021
Отмечается, что женщин особенно привлекают мужчины с собаками породы джек-рассел, а мужчины чаще интересуются владелицами стаффордширского бультерьера.
Ученые рассказали, хозяева каких пород собак привлекают внимание противоположного пола
© Фото: Bryan Smith, ZUMAPRESS, Globallookpress

Исследователи выяснили, что породы собак могут повлиять на симпатии к владельцу со стороны противоположного пола.  

Например, женщины, у которых есть стаффордширский бультерьер, вызывают больше романтического интереса, чем владелицы других пород собак. В то же время мужчины с джеком-расселом также в глазах женщин выглядят более симпатичными. 

Необычное исследование было проведено компанией Canine Cottages, занимающейся отдыхом с собаками, и опубликовано в британском издании Daily Mail.

Представители компании разместили в приложениях для знакомств профили  с фотографиями мужчин и женщин с разными породами собак и подсчитали, сколько лайков и смахиваний те получили.

Исследования также показали, что после стаффордширских терьеров мужчин, ищущих свидания, в основном привлекают женщины с чихуахуа и смешанными породами.

«Добавление фотографии собаки может быть отличной идеей, если вы хотите добиться успеха в свиданиях. Это позволяет легко начать разговор», - отметил эксперт по знакомствам Джеймс Прис.

Он также добавил, что наличие собаки демонстрирует доброту и активность человека.  

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