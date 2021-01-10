Twitter заморозил аккаунт французского депутата за посты от лица Трампа

Администрация социальной сети Twitter заморозила аккаунт французского депутата Жоакима Сон-Форже, который будто бы использовался для размещения твитов от лица действующего президента США Дональда Трампа. Сообщения якобы стали появляться после пожизненной блокировки страницы американского лидера.

Об этом пишет газета Politico, уточняя, что персональные данные профиля Сон-Форже были заменены на те, что ранее имелись в аккаунте Трампа. Одним из появившихся до удаления твитов в фейковом аккаунте было слово «Помогите».

Страница Сон-Форже уже фигурировала в схожей истории до этого. Тогда сообщения отправлялись от лица главы Франции Эммануэля Макрона, для чего использовались его имя и фото. Депутат тогда утверждал, что его телефон взломали.

Ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, ссылаясь на потенциальную опасность использования его для стимулирования насилия в обществе. После соответствующих действия акции компании упали почти на 4%.