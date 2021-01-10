Стрельба в Иллинойсе: погибли четверо и ранены двое

В американском Эванстоне в штате Иллинойс произошла стрельба. Правоохранители нейтрализовали виновника произошедшего, но тем не менее в результате инцидента погибли четыре человека и ранены еще двое.

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину и выстрелил в нее, как только появилась полиция. В результате начавшейся перестрелки он также был ранен и позднее скончался, женщина госпитализирована.

По данным телеканала NBC Chicago, в настоящий момент угроза жизни граждан отсутствует.