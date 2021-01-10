Умер актер Максим Браматкин

Актер театра и кино Максим Браматкин умер на 41-году жизни. О том, что не стало его коллеги, сообщил актер и режиссер Донатас Грудович, сын известного режиссера Камы Гинкаса.

«Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно чтобы у гениальных людей была работа», - отметил Грудович на своей странице в Facebook.

По словам коллеги, он предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. Последним сообщением от его друга было поздравление с Новым годом.

Максим Браматкин родился в Москве 5 января 1980 года. На счету выпускника театрального училища имени Щукина - более 60 ролей в российских сериалах и кино. Наиболее известные среди них - «Простые истины», «Магомаев» и «Небо в огне».