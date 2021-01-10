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СМИ: рухнувший в Индонезии самолет был исправен

Светлана Головина
00:47 10.01.2021
По словам директора авиакомпании, вылет лайнера был задержан на полчаса из-за сильного дождя.
СМИ: рухнувший в Индонезии самолет был исправен
© Фото: Agung Kuncahya B. XinHua Globallookpress

Глава авиакомпании Sriwijaya Air Джефф Джаувена заявил, что самолет Boeing 737-500, рухнувший в Яванском море, находился в исправном состоянии. 

«Самолет находился в хорошем состоянии, потому что ранее он летел в Понтианак, а затем в Пангкал Пинанг», - цитирует его портал Kontan.

По словам Джаувена, вылет лайнера был задержан на полчаса из-за сильного дождя.

Крушение самолета Boeing 737-500 произошло 9 января. На борту находились 62 человека, в числе которых 58 пассажиров и шесть членов экипажа.

В связи с произошедшим  Владимир Путин уже выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо.

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