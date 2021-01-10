СМИ: рухнувший в Индонезии самолет был исправен
По словам директора авиакомпании, вылет лайнера был задержан на полчаса из-за сильного дождя.
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Глава авиакомпании Sriwijaya Air Джефф Джаувена заявил, что самолет Boeing 737-500, рухнувший в Яванском море, находился в исправном состоянии.
«Самолет находился в хорошем состоянии, потому что ранее он летел в Понтианак, а затем в Пангкал Пинанг», - цитирует его портал Kontan.
По словам Джаувена, вылет лайнера был задержан на полчаса из-за сильного дождя.
Крушение самолета Boeing 737-500 произошло 9 января. На борту находились 62 человека, в числе которых 58 пассажиров и шесть членов экипажа.
В связи с произошедшим Владимир Путин уже выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо.