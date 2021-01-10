В стране и мире СМИ: рухнувший в Индонезии самолет был исправен Светлана Головина По словам директора авиакомпании, вылет лайнера был задержан на полчаса из-за сильного дождя. © Фото: Agung Kuncahya B. XinHua Globallookpress Глава авиакомпании Sriwijaya Air Джефф Джаувена заявил, что самолет Boeing 737-500, рухнувший в Яванском море, находился в исправном состоянии. «Самолет находился в хорошем состоянии, потому что ранее он летел в Понтианак, а затем в Пангкал Пинанг», - цитирует его портал Kontan. По словам Джаувена, вылет лайнера был задержан на полчаса из-за сильного дождя. Крушение самолета Boeing 737-500 произошло 9 января. На борту находились 62 человека, в числе которых 58 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с произошедшим Владимир Путин уже выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика