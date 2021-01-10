Илон Маск намерен продать все имущество для колонизации Марса

Илон Маск сообщил о намерении продать все имущество для того, чтобы показать серьезность намерений по строительству автономного города на Марсе.

По его словам, человечеству необходимо стать космической цивилизацией и межпланетным видом, а для этого нужно много ресурсов.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Маск заявил, что люди смогут высадится на Марсе через шесть лет.