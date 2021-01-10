Секрет иммунитета: как закаливание горла может защитить от COVID-19

Закаливание своего горла является крайне полезной процедурой, которая позволяет оградить организм от атаки бактерий и вирусов, в частности, от коронавируса. Соответствующую информацию сообщил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik.

Защититься от воздействия инфекций помогает хороший иммунитет в области лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера. Это кольцо составляют небные миндалины, гланды, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики.

Для закаливания можно применять скандинавскую методику. Она состоит в том, чтобы медленно рассасывать льдинки из замороженного сока грейпфрута, апельсина, манго или лимона. При этом не стоит брать слишком много льда. Успех процедуры обеспечивается ее повторяемостью.

«Так можно делать два раза в день», - обозначил Зайцев.

Также помогают поддерживать локальный иммунитет в области горла прогулки в холодное время года, предполагающие дыхание холодным воздухом. Важно также не прибегать к процедурам закаливания при наличии воспаления в дыхательных путях, атрофии задней стенки глотки, а также при беременности.