В Кабуле произошло покушение на вице-президента Афганистана

Афганистанские СМИ сообщают, что на вице-президента страны Амруллу Салеха совершено покушение в Кабуле.

На одной из площадей города взорвалась бомба. По предварительным данным, три человека погибли, 12 ранены. Сам политик серьезно не пострадал.

При этом местный телеканал 1TV сообщает, что Салех получил небольшие ожоги лица и травму руки.

Личности, причастные к нападению, а также их мотивы пока не установлены.