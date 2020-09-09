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Бывший агент Бэнкси рассказал, что скрывается за именем художника

Виктория Ивашечкина
08:08 09.09.2020
Стив Лазаридес заявил, что считает граффитиста культурным гением современности.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бывший агент загадочного художника Бэнкси Стив Лазаридес заявил, что знаменитый граффитист - это очень сильная концепция . По его мнению, имя загадочного автора никогда не будет раскрыто.

Лазаридес также сообщил, что продает свою личную коллекцию произведений художника. Среди товаров есть и знаменитая фальшивая купюра с изображением принцессы Дианы.

«Бэнкси одержимый. Я считаю его культурным гением. Он никогда не был просто граффитистом. Он всегда делал, что-то похожее на перформанс», - рассказал мужчина.

В качестве примера он привел показ работ Бэнкси в 2006 году в Лос-Анджелесе. Художник показывал свои произведения на площадке, где был живой слон и чемодан с тараканами. По мнению Лазаридеса, владующего сайтом www.lazemporium.com, это спектакль, который нужен, чтобы заработать деньги и пустить их на хорошие дела.

Тем временем, в прессе появились новые предположения, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси. Британская СМИ пишут, что это может быть музыкант Нейл Бьюкенен, который раньше вел популярное в стране детское телешоу Art Attack.

Вокруг биографии английского андерграундного художника стрит-арта и политического активиста Бэнкси вот уже несколько лет ведутся жаркие споры. В частности, строятся многочисленные догадки о настоящем имени и происхождении художника.

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