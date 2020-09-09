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Маск вышел из пятерки богатейших людей мира

Виктория Ивашечкина
08:55 09.09.2020
На данный момент состояние бизнесмена составляет 82,2 миллиарда долларов.
Маск вышел из пятерки богатейших людей мира
© Фото: Elon Musk, Facebook

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира, лишившись за стуки 16,3 миллиарда долларов.

По обновленным данным, состояние Маска составляет 82,2 миллиарда долларов. Этот показатель соответствует шестой строчке. Bloomberg отмечает, что подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории Bloomberg Billionaires Index (BBI). 

По мнению экспертов, резкое сокращение состояния бизнесмена вызвано падением акций Tesla. Во вторник акции производителя электрокаров потеряли одну пятую своей стоимости. Еще 1 сентября акции стоили на треть дороже.

На снижение акций производителя, как отмечают эксперты, могло повлиять формирование «пузыря» с неоправданно резким ростом.
Таким образом, на первом месте рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 миллиардов долларов. «Серебро» у основателя Microsoft Билла Гейтса, чей капитал оценивается в 121 миллиард долларов.

Третью строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (103 миллиарда долларов). Четвертое место за президентом группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернаром Арно (85,5 миллиарда долларов), а пятое - за инвестором Уорреном Баффетом, чье состояние оценивается в 82,4 миллиарда.

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