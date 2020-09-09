Психологический прием: назван эффективный способ борьбы с телефонными мошенниками

Защититься от звонков мошенников возможно, даже если телефон попал в базу злоумышленников. Способы для этого назвал генеральный директор компании Zecurion (занимается защитой персональных данных), Алексей Раевский.

По его словам, обезопасить себя от попадания в базу нельзя из-за утечек со стороны банков. Однако частично исправить ситуацию может использование двух телефонных номеров.

«Один номер будет для банков, а второй для всего остального», - пояснил Раевский радио Sputnik.

Эксперт также посоветовал использоваться против мошенников психологические приемы. Он отметил, что злоумышленники часто звонят только доверчивым людям.

«Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить», - уточнил Раевский.

Ранее эксперт рассказала, что означают звонки, когда на другом конце просто молчат в трубку.