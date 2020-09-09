Бесконечный праздник: нужны ли России выходной 31-го декабря и длинные зимние каникулы

Тридцать первое декабря планируют сделать официальным выходным днем – давнюю традицию, воспетую в культовом советском фильме, можно будет реализовать без оглядки на работу уже в последний день следующего года. Минтруд определился, как россияне будут отдыхать в 2021-м.

Для рабочих фабрик и заводов ничего не изменится - работу множества предприятий в разных уголках страны просто невозможно прервать.

«Это те отрасли, которые отличаются непрерывным циклом производства… Таких отраслей много и на них - есть выходной день 31 декабря или нет - не влияет», - объясняет доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев.

Поэтому больше всех радуются выходному в последний день года офисные работники. Но и у них есть опасения: бывают случаи, когда руководители маленьких фирм просят брать отпуск как раз на длинные январские праздники и сотрудники теряют в деньгах.

В рейтинге стран с наибольшим количеством праздничных дней Россия занимает место чуть выше среднего. Впрочем, эта статистика со средней производительностью не имеет ничего общего. Везде длина рабочего дня - разная. И по этому показателю Россия - один из лидеров.

«Даже если вы работаете, ваши контрагенты не работают, сотрудникам, в принципе, в офисе нечего делать. И, по сути, получается, что они просто пришли, отсидели рабочее время, пользу никакую компании не принесли. И сами, получается дерганные, торопятся куда-то, поэтому очень положительно расцениваем данную инициативу», - говорит заместитель гендиректора юридической фирмы Ирина Талантова.

По подсчетам специалистов, один праздничный день лишает бюджет страны примерно ста пятидесяти миллиардов рублей. А Минтруд объявил, что в следующем году зимние каникулы продлятся целых одиннадцать дней.

«Декада чревоугодничества, поклонения Бахусу (древнегреческий бог виноделия – прим.), лежания на диване… Резко увеличиваются бытовые травмы, отравления, всякого рода ожоги и так далее, и так далее. Потому что люди заняты не тем, чем положено», - считает депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Планы на следующий год можно начинать строить прямо сейчас. Помимо длительных зимних каникул, россиян ожидают по три выходных в честь каждого из государственных праздников.