Эксперимент на детях: в Тюменской области «террорист» взял в заложники школьников

В Тюменской области в городе Ишим пятиклассников во время урока взял в заложники ряженый «террорист».

Из-за слишком правдоподобного «эксперимента» одному из учеников стало плохо с сердцем.

Инцидент произошел на уроке ОБЖ в одной из школ города. Детей обучали правильному поведению во время терактов. Сначала ученикам показали тематический видеоролик. А затем, неожиданно, в класс ворвался мужчина в маске и камуфляже.

Заранее об этом эксперименте никого не предупреждали. Многие школьники во время этой реалистичной инсценировки получили психологическую травму, а одному ребенку даже вызвали скорую.

После скандального происшествия глава региона поручил провести проверку и наказать авторов этой инициативы.