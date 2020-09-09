Эксперимент на детях: в Тюменской области «террорист» взял в заложники школьников
После слишком реалистичной инсценировки захвата одному из учеников стало плохо с сердцем.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
В Тюменской области в городе Ишим пятиклассников во время урока взял в заложники ряженый «террорист».
Из-за слишком правдоподобного «эксперимента» одному из учеников стало плохо с сердцем.
Инцидент произошел на уроке ОБЖ в одной из школ города. Детей обучали правильному поведению во время терактов. Сначала ученикам показали тематический видеоролик. А затем, неожиданно, в класс ворвался мужчина в маске и камуфляже.
Заранее об этом эксперименте никого не предупреждали. Многие школьники во время этой реалистичной инсценировки получили психологическую травму, а одному ребенку даже вызвали скорую.
После скандального происшествия глава региона поручил провести проверку и наказать авторов этой инициативы.