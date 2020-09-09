Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперимент на детях: в Тюменской области «террорист» взял в заложники школьников

Виктория Ивашечкина
07:19 09.09.2020
После слишком реалистичной инсценировки захвата одному из учеников стало плохо с сердцем.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Тюменской области в городе Ишим пятиклассников во время урока взял в заложники ряженый «террорист».

Из-за слишком правдоподобного «эксперимента» одному из учеников стало плохо с сердцем.

Инцидент произошел на уроке ОБЖ в одной из школ города. Детей обучали правильному поведению во время терактов. Сначала ученикам показали тематический видеоролик. А затем, неожиданно, в класс ворвался мужчина в маске и камуфляже.

Заранее об этом эксперименте никого не предупреждали. Многие школьники во время этой реалистичной инсценировки получили психологическую травму, а одному ребенку даже вызвали скорую.

После скандального происшествия глава региона поручил провести проверку и наказать авторов этой инициативы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
07:47 В стране и мире
Видео
Бесконечный праздник: нужны ли России выходной 31-го декабря и длинные зимние каникулы
05:17 В стране и мире
Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет
04:14 В стране и мире
Из-за супертайфуна «Хайшен» в районе Приморья введен режим ЧС
04:29 В стране и мире
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
04:07 В стране и мире
Роспотребнадзор разработал новые требования к аптекам
Популярное
Популярное
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
Опубликовано видео пожара на борту груженного нефтью супертанкера
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.