Загадочное племя кельтов: археологи нашли руины древнего городища

Археологи во время работы на вершине горы Трон в Элинбурге (парк Холируд) обнаружили стены доисторического городища, в котором жило загадочное кельтское племя Вотадинов.

Ученые предположили, что найденные руины - это оборонительные сооружения, построенные вотадинами, - влиятельным народом, проживающим на Юго-Востоке Шотландии примерно три тысячи лет назад.

По словам исследователей, когда-то здесь располагалось шумное и многолюдное поселение. При том, что сейчас Трон Артур является необитаемым местом.

Во время предыдущих раскопок ученые нашли в этом же районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту.

Таким образом, постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также подчеркнули, что племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством, пишет Edinburghlive.

«Как древний памятник, история которого насчитывает тысячи лет, в парке Холируд много подобных руин, которые указывают на тех, кто здесь жил раньше», —рассказал представитель организации Historic Environment Scotland (HES).

Сейчас ученые занимаются исследованием древних стен, чтобы в будущем составить полную картину того, как этот район развивался на протяжении многих веков.