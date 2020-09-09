«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил с Днем города жителей Якутска. В своем обращении он попросил якутян бережнее относиться к природе.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы», - сказал Норрис на видео.

Записать поздравление и упомянуть в нем тему экологии актера попросило руководство портала Ykt.ru, где и был опубликован ролик.

Якутску исполнятся 388 лет. Праздничные мероприятия по этому поводу проходят в городе с 7 сентября. В последнее время в Якутске также уделяют много внимания борьбе с несанкционированными свалками – для этого была запущена специальная цифровая карта.