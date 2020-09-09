Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В комплексе Главкино в Подмосковье загорелись декорации

Виктория Ивашечкина
06:19 09.09.2020
На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: milesky,mors_unikorn,annsoldatova instagram

В комплексе Главкино в Подмосковье разгорелся пожар.

По словам очевидцев происшествия, горят декорации и реквизит. Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Причины возгорания выясняются. О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, Главкино - это комплекс павильонов, где снимают сериалы, фильмы и телевизионные программы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
05:17 В стране и мире
Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет
04:14 В стране и мире
Из-за супертайфуна «Хайшен» в районе Приморья введен режим ЧС
04:29 В стране и мире
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
04:07 В стране и мире
Роспотребнадзор разработал новые требования к аптекам
03:58 В стране и мире
США могут ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии
Популярное
Популярное
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
Опубликовано видео пожара на борту груженного нефтью супертанкера
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.