В комплексе Главкино в Подмосковье загорелись декорации
На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: milesky,mors_unikorn,annsoldatova instagram
В комплексе Главкино в Подмосковье разгорелся пожар.
По словам очевидцев происшествия, горят декорации и реквизит. Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.
На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Причины возгорания выясняются. О погибших или пострадавших не сообщается.
Напомним, Главкино - это комплекс павильонов, где снимают сериалы, фильмы и телевизионные программы.