В стране и мире В комплексе Главкино в Подмосковье загорелись декорации Виктория Ивашечкина На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: milesky,mors_unikorn,annsoldatova instagram В комплексе Главкино в Подмосковье разгорелся пожар. По словам очевидцев происшествия, горят декорации и реквизит. Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Причины возгорания выясняются. О погибших или пострадавших не сообщается. Напомним, Главкино - это комплекс павильонов, где снимают сериалы, фильмы и телевизионные программы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует