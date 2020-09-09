Расовые критерии: киноакадемия изменила стандарты для получения «Оскара»

Американская киноакадемия изменила стандарты для тех, кто планирует получить «Оскар» в категории «Лучший фильм».

«Пришло время перемен. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм"», - говорится в киноакадемии.

Отмечается, что новые критерии начнут действовать с 2024 года.

Среди стандартов - наличие в картине как минимум одного из ведущих актеров из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Следующий критерий - не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых и этнических групп, женщины и люди с инвалидностью.

Кроме того, в стандартах будет прописано процентное соотношение представителей данных групп. А создателям фильма придется оплатить им стажировки и обучение.