Путин и Лукашенко обсудят тему рефинансирования госдолга Белоруссии в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе и тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», - сказал Песков ТАСС.

Песков добавил, что работа на уровне экспертов и различных ведомств по самым актуальным вопросам не прекращается.

«Будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий - то есть целый комплекс торгово-экономических отношений», - пояснил Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в ближайшие две недели ожидается визит в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко. Второго сентября российский министр иностранных дел встретился в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. На следующий день с рабочим визитом в Минск отправился премьер-министр Михаил Мишустин.