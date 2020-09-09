Затоплены первые этажи зданий и дороги: видео последствий сильного ливня в Краснодаре
Девятого сентября в городе вновь ожидаются дожди с грозами и градом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сильный ливень в Краснодаре, который шел 2 часа, обернулся настоящим бедствием: дороги ушли под воду, машины глохли, на основных автомагистралях образовались огромные пробки, а во дворах некоторые площадки больше напоминали бассейны.
В нескольких домах затоплены первые этажи. На откачку воды были экстренно направлены более 20 спецмашин коммунальных предприятий и службы спасения.
К утру среды ситуация в городе нормализовалась, но синоптики советуют горожанам не расслабляться. Девятого сентября в Краснодаре вновь ожидаются сильные дожди с грозами и градом.