Затоплены первые этажи зданий и дороги: видео последствий сильного ливня в Краснодаре

Сильный ливень в Краснодаре, который шел 2 часа, обернулся настоящим бедствием: дороги ушли под воду, машины глохли, на основных автомагистралях образовались огромные пробки, а во дворах некоторые площадки больше напоминали бассейны.

В нескольких домах затоплены первые этажи. На откачку воды были экстренно направлены более 20 спецмашин коммунальных предприятий и службы спасения.

К утру среды ситуация в городе нормализовалась, но синоптики советуют горожанам не расслабляться. Девятого сентября в Краснодаре вновь ожидаются сильные дожди с грозами и градом.