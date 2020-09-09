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Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет

Тамара Астапенкова
05:17 09.09.2020
По словам пресс-секретаря президента РФ, некоторые элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию Владимира Путина.
Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет
© Фото: Пресс-служба президента

В 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что некоторые элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию российского президента.

«Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина в декабре», - сообщил Песков ТАСС.

Он пояснил, что в текущем году, из-за сложившейся ситуации президент РФ
«проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Официальный представитель Кремля добавил, что в связи с этим, проводить прямую линию в ее традиционном формате было бы излишним.

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