Названа дата, когда Трамп объявит о сокращении военного контингента в Ираке и Афганистане

В среду, 9 сентября, Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия США в Ираке и Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на представителя администрации президента.

«Представитель сообщил, что завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана», - сказано в сообщении.

Отметим, что обещания Трампа закончить войны в Ираке и Афганистане были ключевыми в его предвыборной программе.

Ранее американские СМИ сообщали, что контингент Вооруженных сил США в Ираке будет урезан до 3,5 тысячи военнослужащих. Сейчас в стране насчитывается порядка 5,2 тысячи американских солдат.