Роспотребнадзор разработал новые требования к аптекам

Роспотребнадзор разработал новые требования, предписывающие аптекам иметь специальную погрузочно-разгрузочную площадку, куда будет подъезжать грузовой транспорт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению, разработанный ведомством.

Площадка должна быть оборудована козырьком и навесом. Причем по законодательству, ее нельзя организовать под окнами квартир. Минэкономразвития посчитало предложенный СанПиН к аптекам избыточным. Значительное количество аптек расположены именно в жилых домах. И введение новых требований повлечет за собой закрытие таких пунктов. Эксперты опасаются, что эти изменения могут спровоцировать рост цен на лекарства.

«То есть если такая разгрузочно-погрузочная площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил», - говорится в отзыве Минэкономразвития на разработанный СанПиН.

В Роспотребнадзоре заявили, что в их службу часто поступают жалобы на нарушение условий проживания из-за разгрузки товаров под окнами. В ведомстве пояснили, что новый СанПиН не требует в обязательном порядке оборудовать погрузочно-разгрузочную площадку. Это необходимо только в том случае, когда товар привозят грузовым транспортом. В организации напомнили, что аналогичная норма уже есть в действующем СанПиНе «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Она запрещает разгружать или загружать товары, продукцию магазинов под окнами жилых квартир.