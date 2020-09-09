Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой

Тамара Астапенкова
04:29 09.09.2020
Владелец инструмента планирует отдать скрипку на реставрацию, после чего продать с аукциона.
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
© Фото: ТРК "Звезда"

В России обнаружена скрипка Страдивари. Ее нашел москвич Юрий Курносов. Он поехал в городок Узловая Тульской области, чтобы навести порядок в квартире своей умершей тети. Женщина скончалась полгода назад. Еще при жизни она намекала племяннику на клад в квартире. И Курносов, разбирая антресоли, натолкнулся на старинный инструмент без струн.

«Меня поразило, что она такая легонькая. Необычная. И через увеличительное стекло я посмотрел. Написано: “страдивариус, год 1691”», - рассказал Юрий Курносов.

Инструмент уже показали специалистам. Они считают, что скрипка действительно может быть работой Страдивари или кого-то из его учеников. Если это подтвердит экспертиза, цена раритета может составлять несколько миллионов долларов. Владелец инструмента планирует отдать скрипку на реставрацию, после чего продать с аукциона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
21:56 В стране и мире
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии ГА ООН
16:45 Армия
Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Швеции над Балтийским морем
16:06 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы из Монголии
14:56 В стране и мире
Видео
Мурашко призвал не ждать вторую волну коронавируса
12:29 Армия
Видео
В учении «Кавказ-2020» примут участие военнослужащие девяти государств
Популярное
Популярное
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
Опубликовано видео пожара на борту груженного нефтью супертанкера
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Эксперт объяснила цель звонков, при которых молчат в трубку
Видео
На юге Красноярского края выпал первый снег
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.