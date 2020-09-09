Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой

В России обнаружена скрипка Страдивари. Ее нашел москвич Юрий Курносов. Он поехал в городок Узловая Тульской области, чтобы навести порядок в квартире своей умершей тети. Женщина скончалась полгода назад. Еще при жизни она намекала племяннику на клад в квартире. И Курносов, разбирая антресоли, натолкнулся на старинный инструмент без струн.

«Меня поразило, что она такая легонькая. Необычная. И через увеличительное стекло я посмотрел. Написано: “страдивариус, год 1691”», - рассказал Юрий Курносов.

Инструмент уже показали специалистам. Они считают, что скрипка действительно может быть работой Страдивари или кого-то из его учеников. Если это подтвердит экспертиза, цена раритета может составлять несколько миллионов долларов. Владелец инструмента планирует отдать скрипку на реставрацию, после чего продать с аукциона.