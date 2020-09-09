В стране и мире Из-за супертайфуна «Хайшен» в районе Приморья введен режим ЧС Иван Линдеманн Мощные проливные дожди размыли дороги и мосты, отрезав несколько населенных пунктов от мира. © Фото: pixabay Из-за последствий супертайфуна «Хайшен» в Шкотовском районе Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал районный глава Виктор Михайлов. «Да, ввели во всем районе», - цитируют его РИА Новости. Супертайфун «Хайшен» обрушился на Приморье в ночь на 8 сентября. Стихия оставила без электричества четыре района. Мощные проливные дожди размыли дороги и мосты, отрезав несколько населенных пунктов от мира. МЧС эвакуирует людей в пункты временного размещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует