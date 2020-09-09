Из-за супертайфуна «Хайшен» в районе Приморья введен режим ЧС
Мощные проливные дожди размыли дороги и мосты, отрезав несколько населенных пунктов от мира.
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Из-за последствий супертайфуна «Хайшен» в Шкотовском районе Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал районный глава Виктор Михайлов.
«Да, ввели во всем районе», - цитируют его РИА Новости.
Супертайфун «Хайшен» обрушился на Приморье в ночь на 8 сентября. Стихия оставила без электричества четыре района. Мощные проливные дожди размыли дороги и мосты, отрезав несколько населенных пунктов от мира.
МЧС эвакуирует людей в пункты временного размещения.