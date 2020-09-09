США могут ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении Белоруссии. Об этом сказано в заявлении государственного секретаря Майка Помпео.

Уточняется, что таким образом США намерены привлечь к ответственности тех, кто, по их мнению, причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в республике.

«Мы напоминаем белорусским властям об их обязанности обеспечить безопасность госпожи Колесниковой и всех тех, кто был несправедливо задержан», - сказано в сообщении.

Кроме того, в Госдепартаменте обратились к Минску с просьбой прекратить насилие и начать конструктивный диалог с представителями белорусского общества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему была задержана член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. По его словам, Колесникова и ее знакомые ехали на Украину легально, однако во время проезда границы не остановились после соответствующих требований пограничников.

Кроме того, белорусский лидер выразил уверенность, что беспорядки в республике были спровоцированы властями США.