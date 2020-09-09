Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая

При создании космических сил США Дональд Трамп вдохновлялся примером России и Китая. Об этом рассказал сам американский президент во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине.

Также глава Белого дома подчеркнул, что космические силы не входили в список его предвыборных обещаний.

«Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же», - приводят слова Трампа РИА Новости.

Президент США добавил, что создание космических войск далось ему непросто.

«Это было очень тяжело», - сказал глава Белого дома.

Напомним, что в середине августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, касающиеся неразмещения оружия в космосе.