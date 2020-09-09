Ученые разработали механизм имплантации клеток для лечения диабета

Группа американских ученых под руководством профессора Пенсильванского университета Минг Ю разработала технику имплантации клеток поджелудочной железы для лечения диабета I типа. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nature Metabolism.

До разработки механизма имплантации островковые клетки поджелудочной железы быстро погибали, чаще всего из-за воспалительных процессов. Ученые смогли модернизировать этот механизм. Они создали своего рода коллагеновую капсулу, в которую помещали островковые клетки поджелудочной железы. После чего вводили ее под кожу животным, у которых было смоделировано развитие диабета I типа.

В ходе исследований выяснилось, что в такой капсуле клетки способны поглощать кислород. И избавляясь от продуктов обмена, они эффективнее начинали вырабатывать инсулин.

Ранее клетки поджелудочной железы пытались трансплантировать напрямую в печень. Но в большинстве случаев они воспалялись и приводили к некрозу тканей.

Сейчас, после завершения эксперимента над животными, ученые планируют начать проводить клинические исследования, чтобы проверить насколько новый метод способен преодолеть «возможный иммунный ответ человека».

Ранее американские ученые назвали основную причину развития диабета. Врачи считают, что основным фактором развития заболевания является лишний вес. По мнению специалистов, с похудев, люди могут не только предотвратить развитие диабета, но даже излечиться от него.