В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и монтирингу ситуации.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.

Отмечается, что общее число летальных исходов в столице достигло 4947. Накануне скончались 12 человек.

В среду, 9 сентября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 30 тысяч добровольцев из 40 запланированных уже прошли отбор для участия в пострегистрационном тестировании вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России и НИЦ имени Гамалеи.