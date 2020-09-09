Экс-глава офиса президента Украины сбежал из страны, опасаясь расправы

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул страну из-за опасения физического насилия. По его словам, он это сделал после интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором поднимались различные политические темы.

На данный момент Богдан пересек границу с Румынией, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь», - написал чиновник.

Напомним, что в феврале 2020 года Владимир Зеленский освободил Андрея Богдана от занимаемой должности. Соответствующий указ был опубликован на официальной странице президента Украины. Отставка произошла после того, как глава офиса президента написал заявление об увольнении.