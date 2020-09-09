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Эксперты объяснили, почему россияне массово отказываются от банковских карт

Иван Линдеманн
02:30 09.09.2020
Число используемого «пластика» сократилось на 4,5 миллиона единиц - это рекордный за последние пять лет показатель.
Эксперты объяснили, почему россияне массово отказываются от банковских карт
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press

Во втором квартале 2020 года жители России стали отказываться от депозитных и кредитных карт. Из данных Центробанка следует, что число используемого «пластика» сократилось на 4,5 миллиона единиц - это рекордный за последние пять лет показатель.

Эксперты уверены, что главной причиной этого являются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. В первую очередь, речь идет об ужесточении правил выдачи кредитных карт.

Еще один фактор - перенасыщение рынка. По подсчетам, в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится почти три карты, из которых используется только одна.

«В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем», - рассказал РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Кроме того, иметь множество карт в кошельке невыгодно: за каждую из них, скорее всего, взимается комиссия за обслуживание.

Еще одна причина - сокращение банками программ лояльности. Раньше многие оформляли по несколько карт, чтобы получить кешбэк.

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