В Гидрометцентре рассказали, когда наступит бархатный сезон на курортах РФ

Традиционно бархатный сезон на российских курортах начинается в середине сентября и длится до начала октября. В этом году этот период продлится до середины первой декады октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Там пока еще лето. Бархатный сезон начнется примерно во второй декаде сентября. Пока видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», - сказал ТАСС Вильфанд.

Он пояснил, что бархатным сезоном называется период, когда температурные показатели воздуха и воды близки между собой. По словам Вильфанда, сейчас на российских курортах воздух прогревается до 30 градусов тепла, вода – до 24 - 26 градусов тепла. По мнению синоптика, такую погоду можно назвать летней.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что бархатный сезон на курортах Черного моря продлится дольше обычного на 10 дней. Ожидается, что комфортная температура продержится до середины октября.