Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Живущая в Турции россиянка объяснила правила ношения масок для туристов

Ян Брацкий
22:36 09.09.2020
За отказ надевать защитную медицинскую маску в общественных местах предусмотрены крупные штрафы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Xinhua globallookpress

Турецкие власти ввели на всей территории страны обязательный масочный режим. Причина - резкое увеличение количества инфицированных коронавирусной инфекцией.

Россиянка Виктория Аслыоглу, которая уже много лет живет в Турции, рассказала «Звезде» об обстановке на курортах в связи с решением местных властей.

«Со вчерашнего дня у нас введен общий масочный режим. То есть маски необходимо носить на рынках, в магазинах, на улице и абсолютно везде. Полный масочный режим в Турции», - отметила Виктория.

Туристов, которые отдыхают на территории отелей и не выбираются в город или на просмотр достопримечательностей, данная мера касается частично, добавила она.

«Что касается пляжей, то находиться в масках необходимо будет только на общественных пляжах. На частных пляжах, которые принадлежат отелям или апартаментам, находиться в масках не обязательно. Внутри ресторана, пока вы обедаете, маску надевать тоже не нужно», - объяснила девушка.

Ранее турецкие власти ввели запрет на поездки стоя в общественном транспорте. Таким образом, авторы инициативы рассчитывают избежать столпотворения в автобусах и сдержать распространение инфекции.

За соблюдением требований национального Минздрава будут следить власти провинций. За последнюю неделю в Турции зафиксировали 9673 инфицированных COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
22:00 В стране и мире
Видео
СК РФ возбудил дело после гибели четырех человек на катере в Сургуте
17:54 В стране и мире
СК Белоруссии подтвердил арест Колесниковой и Знака
16:02 В стране и мире
Минпромторг предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года
15:12 В стране и мире
Видео
Песков рассказал, как пройдет большая пресс-конференция Путина
12:52 В стране и мире
Видео
В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19
Популярное
Популярное
Названы способы сэкономить на топливе
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой
Психологический прием: назван эффективный способ борьбы с телефонными мошенниками
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.