Живущая в Турции россиянка объяснила правила ношения масок для туристов

Турецкие власти ввели на всей территории страны обязательный масочный режим. Причина - резкое увеличение количества инфицированных коронавирусной инфекцией.

Россиянка Виктория Аслыоглу, которая уже много лет живет в Турции, рассказала «Звезде» об обстановке на курортах в связи с решением местных властей.

«Со вчерашнего дня у нас введен общий масочный режим. То есть маски необходимо носить на рынках, в магазинах, на улице и абсолютно везде. Полный масочный режим в Турции», - отметила Виктория.

Туристов, которые отдыхают на территории отелей и не выбираются в город или на просмотр достопримечательностей, данная мера касается частично, добавила она.

«Что касается пляжей, то находиться в масках необходимо будет только на общественных пляжах. На частных пляжах, которые принадлежат отелям или апартаментам, находиться в масках не обязательно. Внутри ресторана, пока вы обедаете, маску надевать тоже не нужно», - объяснила девушка.

Ранее турецкие власти ввели запрет на поездки стоя в общественном транспорте. Таким образом, авторы инициативы рассчитывают избежать столпотворения в автобусах и сдержать распространение инфекции.

За соблюдением требований национального Минздрава будут следить власти провинций. За последнюю неделю в Турции зафиксировали 9673 инфицированных COVID-19.