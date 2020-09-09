В МИД сообщили о работе по освобождению захваченных у берегов Нигерии россиян

Российские дипломаты принимают все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с властями Нигерии, также установлена оперативная связь с представителями судовладельца.

Пираты напали на судно-рефрижератор, шедшее под флагом Либерии, 8 сентября в Гвинейском заливе недалеко от берегов Нигерии. На борту атакованного корабля находились, в том числе, граждане РФ. Большей части команды удалось забаррикадироваться в отсеках, благодаря чему пираты их не тронули, однако двух российских моряков преступники все же похитили.

Похожий инцидент произошел минувшим летом. Тогда у берегов Нигерии были похищены семеро российских моряков. В плену они пробыли больше месяца, но благодаря работе наших дипломатов, властей Нигерии и представителей компании-судовладельца россиян удалось освободить.