СК РФ возбудил дело после гибели четырех человек на катере в Сургуте

По факту трагической гибели четырех человек на реке в Сургуте возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Трагедия произошла сегодня, когда прогулочный катер на полном ходу протаранил пришвартованную баржу.

«Возбуждено уголовное дело по факту столкновения на реке Черной в районе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры катера со стоящей баржей по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли на месте столкновения, а еще четверо были госпитализированы в травматологическое отделение. Среди пострадавших есть ребенок в возрасте до 16 лет. Сейчас врачи борются за их жизни.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливается владелец катера, а также наличие у него соответствующей лицензии и разрешения на эксплуатацию маломерного судна.