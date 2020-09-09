Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Чкаловском

В Подмосковье на аэродроме Чкаловский в 01.55 совершил посадку самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии.

При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рож.

Во время полета детей сопровождали врачи. На всех этапах эвакуации выполнены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России. Из аэропорта детей отвезут в один из подмосковных центров обсервации. Там они пройдут медицинское обследование. После всех карантинных мероприятий дети будут переданы родственникам.