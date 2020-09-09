Бывший мэр Киева подал в суд на правительство Украины из-за закона о русском языке

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий подал иск на правительство Украины в Окружной административный суд украинской столицы, требуя внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность кабмина, заключающуюся, по его мнению, в невнесении вышеупомянутого проекта закона на рассмотрение в парламент. Отмечается, что суд рассмотрит возможность возбуждения административного дела по данному заявлению.

Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, предполагающий полный переход на украинский язык обучения для учеников 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран Евросоюза - в 2023 году. Согласно документу, объем предметов с украинским языком преподавания должен занимать не менее 80% от всей учебной программы.

Данный закон вызвал массу критики внутри Украины и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, поскольку нововведение больше всего затронет национальные меньшинства именно из этих государств.