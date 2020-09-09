Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывший мэр Киева подал в суд на правительство Украины из-за закона о русском языке

Роман Захаров
21:40 09.09.2020
Суд рассмотрит возможность возбуждения административного дела по данному заявлению.
Бывший мэр Киева подал в суд на правительство Украины из-за закона о русском языке
© Фото: Андрей Иглов, РИА Новости

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий подал иск на правительство Украины в Окружной административный суд украинской столицы, требуя внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность кабмина, заключающуюся, по его мнению, в невнесении вышеупомянутого проекта закона на рассмотрение в парламент. Отмечается, что суд рассмотрит возможность возбуждения административного дела по данному заявлению.

Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, предполагающий полный переход на украинский язык обучения для учеников 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран Евросоюза - в 2023 году. Согласно документу, объем предметов с украинским языком преподавания должен занимать не менее 80% от всей учебной программы.

Данный закон вызвал массу критики внутри Украины и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, поскольку нововведение больше всего затронет национальные меньшинства именно из этих государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
22:00 В стране и мире
Видео
СК РФ возбудил дело после гибели четырех человек на катере в Сургуте
17:54 В стране и мире
СК Белоруссии подтвердил арест Колесниковой и Знака
16:02 В стране и мире
Минпромторг предложил сделать маркировку питьевой воды обязательной с 2021 года
15:12 В стране и мире
Видео
Песков рассказал, как пройдет большая пресс-конференция Путина
12:52 В стране и мире
Видео
В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19
Популярное
Популярное
Названы способы сэкономить на топливе
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой
Психологический прием: назван эффективный способ борьбы с телефонными мошенниками
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.