Апокалипсис без фильтров: от природных пожаров небо в США окрасилось в кровавый цвет
Жителям города Салем направлено извещение о срочной эвакуации из опасного района.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Марс на Земле, апокалипсис без фильтров - с такими заголовками пользователи публикуют фото и видео, сделанные в городе Салем американского штата Орегон.
На западе США горят 90 тысяч гектаров леса. В Калифорнии, например, сотрудники экстренных служб говорят, что каждые полчаса в штате полностью выгорает территория, сопоставимая по размерам с центральным парком в Нью-Йорке.
«Такое происходит один раз в поколение» - заявила губернатор штата.
Жителям Салема отправили оповещения об эвакуации третьего уровня - она предполагает, что нужно покинуть опасную зону как можно быстрее.
В Орегоне, где уже объявлено чрезвычайное положение, из-за смога и сильного пламени небо стало кроваво-красным.