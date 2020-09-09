Апокалипсис без фильтров: от природных пожаров небо в США окрасилось в кровавый цвет

Марс на Земле, апокалипсис без фильтров - с такими заголовками пользователи публикуют фото и видео, сделанные в городе Салем американского штата Орегон.

На западе США горят 90 тысяч гектаров леса. В Калифорнии, например, сотрудники экстренных служб говорят, что каждые полчаса в штате полностью выгорает территория, сопоставимая по размерам с центральным парком в Нью-Йорке.

«Такое происходит один раз в поколение» - заявила губернатор штата.

Жителям Салема отправили оповещения об эвакуации третьего уровня - она предполагает, что нужно покинуть опасную зону как можно быстрее.

В Орегоне, где уже объявлено чрезвычайное положение, из-за смога и сильного пламени небо стало кроваво-красным.