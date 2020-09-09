Ученые установили связь между температурой тела и долголетием

Ученые из США установили, что оздоровительное действие низкокалорийных диет связано с метаболическим эффектом, который вызывает понижение температуры тела. Специалисты провели исследование и выяснили, каким образом внутренний температурный режим влияет на здоровье и долголетие.

О том, что у человека, а также у многих видов животных ограничение до определенной степени калорийности питания улучшает здоровье и продлевает жизнь, было известно давно. Но несколько лет назад Нейробиолог Бруно Конти из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии обратил внимание на то, что когда млекопитающие употребляют меньше пищи, у них понижается температура тела. Специалист уверен, что это наработанный механизм эволюции, который помогает сохранить энергию до тех пор, пока еда вновь не станет доступной, поскольку до половины потребляемой пищи перерабатывается в энергию для поддержания температуры тела.

«В то же время существуют серьезные научные доказательства того, что снижение температуры само по себе влияет на долголетие. Но сложно разделить эффекты снижения температуры и ограничения калорий», - приводит журнал Science Signaling слова Конти.

Специалисты из Института Скриппса провели эксперимент, позволивший им независимо оценить влияние этих двух факторов. Они сравнили метаболические процессы при ограничении калорий у двух групп мышей, одна из которых содержалась при комнатной температуре 22 градуса по Цельсию, а другая - при 30 градусах. При этой температуре организм мышей находится в состоянии термонейтральности, то есть теплового баланса с окружающей средой, при котором механизмы терморегуляции тела не работают.

Каждую группу животных разбили еще на две подгруппы. Одной ежедневно снижали количество пищи вплоть до половины от первоначального, а в другой рацион мышей оставался без изменений.

Во время эксперимента ученые оценивали изменение состава метаболитов в плазме крови и головном мозге животных в зависимости от содержания питательных веществ в еде или температуры их тела. Авторы научного исследования говорят, что их работа - это первое всестороннее исследование метаболизма при независимом изменении двух данных параметров.

«Мы выяснили, что при ограничении калорий температура оказывает такое же, а может быть, и большее влияние на метаболизм, как и количество питательных веществ», - объяснил Конти.

Обработав полученную информацию, специалисты определили конкретные метаболиты, которые отвечают за изменение температуры тела. В частности, они установили, что в гипоталамусе - части мозга, отвечающей за чувство голода и пищевое поведение - у мышей, содержащихся при комнатной температуре, организм в больших количествах вырабатывал молекулы оксида азота и нейропептид лейцин-энкефалин.

После они провели отдельный эксперимент и выяснили, что при введении этих метаболитов мышам оздоровительный эффект низкокалорийной диеты увеличивается. Ученые уверены, что открытие позволит в будущем создать препарат, который будет помогать людям сбрасывать вес и омолаживать организм без изнурительных диет и голодания.