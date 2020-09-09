Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте

Пострадавшие при столкновении катера и баржи на реке в Сургуте находятся в тяжелом состоянии. Все они были госпитализированы в травматологическое отделение госпиталя с многочисленными травмами. За жизнь и здоровье пострадавших борются врачи.

«Все четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Сургутской клинической травматологической больнице. Среди них ребенок до 16 лет и трое взрослых», - сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

В момент трагедии на борту катера находились восемь человек. Четверо пассажиров погибли. На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.

Экспертам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.