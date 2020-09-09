Четыре человека погибли после столкновения катера с баржей в Сургуте

Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи в Ханты-Мансийском автономном округе. Трагедия произошла на реке в Сургуте.

Об этом стало известно из сообщений местных властей и правоохранительных органов.

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», - приводит ТАСС слова заместителя главы города Алексея Жердева.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.

Экспертам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.